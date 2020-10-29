Добыча полезных ископаемых в Томской области за 9 месяцев упала на 17% по сравнению с 2019-м

Сокращение производства с начала года отмечено в ряде ведущих отраслей промышленности. Фото: из открытых источников

Индекс промышленного производства в регионе за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го уменьшился на 8,8%, информирует Томскстат.

В целом в Томской области по обрабатывающим производствам показатель вырос на 5,8%. Однако по добыче полезных ископаемых индекс промпроизводства уменьшился на 17,0%; по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированию воздуха – на 8,2%.

Увеличение производства зафиксировано в производстве мебели (в 2,1 раза) и текстильных изделий (на 45,9%), в металлургическом производстве (на 32,1%,), в ремонте и монтаже машин и оборудования (на 20,2%). Увеличился выпуск резиновых и пластмассовых изделий (на 9,3%), а также лекарственных средств и медицинских материалов (на 7,6%). Больше произведено изделий из кожи (на 7,2%), пищевых продуктов (на 4,0%) и напитков (на 2,6%).

По остальным видам деятельности индекс промпроизводства сократился, в том числе по выпуску готовых металлических изделий – на 28,8%; машин и оборудования – на 28,6%; минеральной продукции – на 16,4%; обработке древесины и производству изделий из дерева (кроме мебели) – на 15,6%. Также за 9 месяцев снизился выпуск электрооборудования (на 13,5%), одежды (на 10,4%); компьютеров, электронных и оптических изделий (на 3,5%) и др.

По данным Томскстата, сельхозпроизводители региона в январе-сентябре 2020 года произвели мяса скота и птицы в живом весе 113,6 тыс. тонн – на 2,3% больше, чем в 2019 году. Молока произведено 112,4 тыс. тонн, яиц – 90,2 млн штук; по сравнению с прошлым годом объемы сократились соответственно на 3,0% и 7,9%.