От гриппа в Томской области поставили прививки более 300 тыс человек

В Томской области от гриппа поставили прививки уже 300 тысяч человек. Фото: из открытых источников

В Томской области за два месяца с начала вакцинации прививку от гриппа сделали 308,4 тысячи жителей Томской области, из них 234,9 тысячи — взрослые, - сообщила пресс-служба администрации региона.

- Вакцинация снижает риск заражения гриппом и ОРВИ, наложение нескольких инфекций, а также позволяет минимизировать тяжелые течения заболеваний, - напоминают медики.

За последнюю неделю вакцинацию против гриппа в дополнительных пунктах прошли 200 томичей.

В Томске поставить прививку бесплатно, кроме поликлиники по месту прикрепления, можно в дополнительных пунктах вакцинации. Они продолжают работать в поликлинике №8 (с 10.30 до 20 часов в понедельник – пятницу и с 10 до 18 часов в субботу) и в поликлинике №10 (с 8 до 19 часов в понедельник – пятницу).