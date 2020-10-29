Недвижимость: в Томске снять квартиру стоит в среднем 13 тыс. рублей в месяц

Студии и однокомнатные квартиры наиболее популярны на рынке арендного жилья. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков портала «Авито Недвижимость», спрос на аренду в целом по России не только вырос на 75% за три месяца, но и на 31% превысил аналогичные показатели 2019 года. В Томске интерес к долгосрочной аренде в годовом выражении увеличился на 51%. «При этом рост цен пока сдерживается высоким уровнем предложения, общим снижением доходов россиян и наступившей второй волной пандемии», – говорится в сообщении.

Несмотря на набирающую обороты популярность студий, лидерство в структуре спроса россиян продолжают удерживать однокомнатные квартиры. По данным «Авито Недвижимости», в III квартале 58% потенциальных арендаторов искали для аренды именно этот вариант. 28% от общего спроса принадлежало двухкомнатным квартирам, на долю прочих конфигураций жилья пришлось меньше 14%.

В первую очередь, востребованность однокомнатных квартир связана с самой низкой средней ценой – 14 740 руб. в месяц по итогам III квартала. Студии, зачастую имеющие меньший метраж, сдаются немного дороже – в среднем за 15 510 руб. Сегмент квартир от четырех комнат и выше самый дорогостоящий: ежемесячная аренда здесь стоит свыше 99 000 руб.

Самое дорогое съемное жилье традиционно находится в российских столицах, а также в крупнейших городах на Черноморском побережье. Так, в Москве снять квартиру обойдется в среднем в 40 000 руб. в месяц, в Сочи – в 25 000 руб. Далее по ценовому параметру следуют Севастополь, Санкт-Петербург и Симферополь. Средняя стоимость месячной аренды в Томске составляет сейчас 13 000 рублей.