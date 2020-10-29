За срыв начала отопительного сезона прокуратура возбудила 13 дел в отношении «ТомскРТС»

Прокуратура не оставила без внимания жалобы томичей, оставшихся без отопления в холода. Фото: из открытых источников

Прокуратура Томска возбудила в отношении АО «ТомскРТС» 13 дел об административном правонарушении за нарушение сроков подачи тепла в многоквартирные дома, сообщила 28 октября пресс-служба областной прокуратуры.

По результатам проверок, проведенных в сентябре и октябре 2020 года, было установлено, что ресурсоснабжающая организация значительно нарушила сроки подачи отопления более чем в 100 многоквартирных домах. «В этой связи прокуратура города внесла генеральному директору общества представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рассмотрение которого контролируется прокуратурой», – говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Напомним, что отопительный сезон стартовал в Томске 23 сентября. Тем не менее, на 1 октября в городе оставались без отопления около 130 многоквартирников, на 8 октября – порядка 50. Официальной причиной отсутствия тепла назывались незавершенные работы, которые энергетики проводили на теплотрассах, не переданных в аренду «ТомскРТС».

В настоящее время прокуратурой в отношении АО «ТомскРТС» возбуждено 13 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). По рассмотренным девяти делам общая сумма наложенных на организацию административных штрафов составила 52 тыс. рублей. Еще четыре дела находятся на рассмотрении, уточняется в сообщении. Кроме того, пока не вступили в законную силу постановления департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области.