Погода в Томске и области 29 октября 2020: облачно, небольшой снег.

Облачность с прояснениями и мокрый снег прогнозируют синоптики в четверг в Томской области Фото: из открытых источников

По сведениям регионального гидрометцентра, сегодня в областном центре днем сохранится облачная погода с прояснениями, ожидается небольшой снег. Ночью местами умеренные осадки. Ветер северо-западный 5-10 м/с, возможны порывы ночью до 15-20м/с, днем - 15 м/с.

Температура ночью -6…-8°С . Температура днем -4…-6°С. На дорогах местами сильная гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега, по востоку в виде снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления, ночью и утром туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью 15-20 м/с, днем до 15 м/с. Температура ночью -9…-14°С, при прояснениях -15…-20°С, по юго-востоку -3…-8°С. Температура днем -2…-7°С. На дорогах местами сильная гололедица.