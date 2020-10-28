Мэрия областного центра отказалась согласовать «Томскводоканалу» отключение холодной воды в октябре

Во время пандемии коронавируса коммунальные системы должны работать стабильно Фото: из открытых источников

Департамент городского хозяйства мэрии областного центра потребовал отменить запланированное ранее в связи с ремонтными работами на водоводе № 5 отключение холодной воды с полуночи 30 октября до 6 часов 31 октября, сообщает сайт администрации Томска.

Такое решение было принято на основании постановления главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» и распоряжения администрации Томской области о введении режима «повышенной готовности».

В настоящее время бригады «Томскводоканала» могут выполнить часть работ, не связанную с отключением потребителей.