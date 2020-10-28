Оперштаб в Томской области продлил осенние каникулы для школьников региона до 8 ноября

Во времена пандемии уже становится не до нормальной учебы, здоровье важнее Фото: из открытых источников

Областной оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19, возглавляемый губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, принял решение продлить каникулы для всех школьников до 8 ноября, сообщает портал администрации области.

Глава региона отметил, что это решение принято исходя из текущей ситуации с распространением COVID-19 в регионе.

– В Томской области 300 тысяч школьников, учителей, других сотрудников школ – почти треть населения. Сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который продлится, по всей вероятности, еще две недели, поэтому дальнейшее разобщение пойдет на пользу эпидемиологической ситуации, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Кроме того, у нас болеют более двухсот учителей, поэтому дополнительная неделя каникул даст возможность педагогам полностью вылечиться и начать полноценный образовательный процесс.

Также региональный оперштаб принял решение возобновить занятия в учреждениях дополнительного образования 2 ноября, однако до 30 ноября они будут проводиться только в дистанционном формате.