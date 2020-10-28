Команда рафтеров «Томск-Одиссей» из областного центра завоевала Кубок России в республике Адыгея

Томские ребята стали чемпионами России в рафте в Адыгее Фото: из открытых источников

В Адыгее завершился Кубок России по рафтингу. Турнир прошел на реке Белая. Соревнования собрали 25 команд из 12 регионов страны. Томская команда стала безоговорочным лидером Кубка.

В составе команды «Томск-Одиссей» выступали спортсмены УСЦ ВВС имени Виктора Шевелева и копыловского клуба «Одиссей».

– Томичи продолжили триумф этого сезона, победив в обеих группах – «четверках» и «шестерках». Ребята стали лидерами и завоевали пятую по счету победу на российских стартах, – сообщил президент федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексей Широков.

Он добавил, что молодежная команда завоевала третье место в общем зачете. Кроме того, томские спортсмены победили в новом виде соревновательной программы – Супер-кубке Time Trial. В этих состязаниях боролись за победу 20 экипажей на двухместных рафтах.