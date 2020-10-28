Коронавирус в Томске: + 196 новых случаев заражения

Новый антирекорд по заболеваемости ковидом установлен в Томской области Фото: из открытых источников

Сегодня, 28 октября, в Томской области выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 11 765 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 16 202 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 346 пациентов скончались, 12 361 выздоровел.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 563 976 человек, 26 935 скончались, 1 171 301 выздоровел.