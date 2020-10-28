В Томске создано 770 новых рабочих мест за 2020 год

В Томской области трудоустроены 330 бывших безработных Фото: из открытых источников

В рамках комплексной программы поддержки и сохранения занятости 120 предприятий Томска и районов области создали 707 новых рабочих мест для безработных, состоявших на учете в Центре занятости в 2020 году, - сообщила в среду пресс-служба АТО.

Согласно сообщению, 330 человек уже трудоустроены на вновь созданные рабочие места в качестве подсобных рабочих, сортировщиков и уборщиков в компании и на предприятия сферы торговли, туристических и развлекательных услуг, дорожного хозяйства и автоперевозок.

Срочный трудовой договор заключается с официально зарегистрированными безработными и теми, кто находится в поиске постоянной работы. Кроме заработной платы, трудоустроенные также получают материальную помощь от Центра занятости, и для них полностью сохраняется пособие по безработице.

По окончании срочных контрактов работодателям возместят затраты на заработную плату в размере одного МРОТ в месяц на каждого сотрудника (12 130 рублей) плюс районный коэффициент и выплаты в Пенсионный фонд РФ по линии фондов социального страхования и ОМС.