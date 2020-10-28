Ученые Томского госуниверситета помогут заметить пожары на большом расстоянии

Ученые ТГУ разработали систему раннего выявления пожаров на большом расстоянии Фото: из открытых источников

Ученые механико-математического факультета ТГУ совместно с Институтом оптики атмосферы СО РАН выявили характеристики атмосферы, которые помогут обнаружить удаленные – загоризонтные – полевые пожары на раннем этапе. На основе этих данных в ТГУ разработана система раннего выявления пожаров, - сообщила в среду пресс-служба ТГУ.

– Наша разработка позволяет находить удаленные пожары, что в конечном счете приведет к минимизации затрат сил и средств авиалесоохраны на поиск новых пожаров и борьбу с ними. Также она позволяет использовать результаты мониторинга распределенной сети датчиков на посту оперативного дежурного МЧС, в ситуационных центрах и интегрировать их в комплексные геоинформационные системы, например, в Геопортал ТГУ, – рассказывает Егор Лобода, доктор физ-мат наук, заведующий кафедрой физической и вычислительной механики ММФ ТГУ.

Главная задача, которая стояла перед учеными - выявить те признаки пожара, которые четко указывают на возгорание, и при этом могут быть обнаружены с помощью доступных приборов.

Известно, что пожары воздействуют на атмосферу путем интенсивного тепловыделения при горении, которое влияет на температуру, влажность воздуха, скорость ветра, параметры турбулентности, а также путем выброса продуктов горения. Газоанализ – достаточно сложный процесс, он требует дорогостоящего оборудования. Изобретение ученых позволит находить пожары быстрее и дешевле.

В ходе экспериментов ученые ММФ ТГУ и Института оптики обнаружили характерные признаки природного пожара, которые могут регистрироваться на значительном расстоянии. Речь идет о турбулизации свободной атмосферы непосредственно рядом с пламенем, а также о газообразных продуктах горения и аэрозолях. Так, с учетом полученных данных ученые разработали систему раннего выявления пожаров, которая базируется на комплексном анализе характеристик атмосферы и использует существующую инженерную инфраструктуру.

Ученые добавляют, что система может быть использована на всей территории России для раннего обнаружения пожаров, оперативного реагирования и тушения на стадии, пока пожар не увеличился до чрезвычайных масштабов. Сейчас разработка находится на стадии оформления патента.