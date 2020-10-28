Премиальный сервис Райффайзенбанка вошел в тройку лучших по версии Frank RG

Приоритеты Райффайзенбанка – цифровизация, простота и удобство клиента при использовании банковских продуктов. Фото: из открытых источников

Райффайзенбанк вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов по версии аналитической компании Frank Research Group. Интеграционное исследование проводилось среди крупнейших банков, предоставляющих премиальный сервис.

– Мы рады получить высокую оценку нашей работы со стороны профессионального сообщества. Райффайзенбанк предлагает премиальным клиентам индивидуальный подход и широкий спектр возможностей для любых финансовых целей. И наши приоритеты – цифровизация, простота и удобство клиента при использовании банковских продуктов. За последний год отрасль значительно изменилась, и скорость этих изменений также выросла. Мы верим, что будущее за простыми и эффективными банковскими продуктами, которые легко встраиваются в повседневную жизнь клиента, решая очень широкий спектр задач, – отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка.

Поясним, что Frank Premium Banking Award – это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников. Премия вручается пятый год подряд.

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