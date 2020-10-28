Футбольный клуб «Томь» сразится с «СКА-Хабаровск» на домашнем поле

Футбольный клуб "Томь" встретится с «СКА-Хабаровск» на домашнем поле Фото: из открытых источников

В среду, 28 октября, «Томь» сыграет на стадионе "Труд" с футбольным клубом «СКА-Хабаровск» в 18.30 по местному времени. Игра состоится в рамках 18-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021 годов, - сообщается на официальном сайте клуба «Томь».

Напомним, что матч "Томи" с "Велесом" 24 октября завершился нулевой ничьей.

Ранее сообщалось, что по итогам 17-ти туров сезона ФНЛ 2020/2021 на счету "Томи" числились 11 поражений, четыре ничьих и две победы.

На данный момент "Томь" занимает 21 строчку турнирной таблицы, "СКА-Хабаровск" на 14 месте.