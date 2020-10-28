Облздрав: в респираторных госпиталях Томска создан запас лекарств и средств индивидуальной защиты

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Медицинские учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID -19, имеют все необходимые запасы средств индивидуальной защиты и лекарств, дополнительные поставки идут без сбоев, - сообщает пресс-служба АТО.

«В респираторных госпиталях Томска создан запас необходимых средств индивидуальной защиты и лекарств. Запас медикаментов и СИЗов есть и в других медорганизациях. Облздрав ежедневно проводит мониторинги наличия лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19», - сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.

Согласно сообщению, средства индивидуальной защиты респираторные госпитали Томска получают централизованно из фонда, сформированного на базе областного аптечного склада.

Больницы и поликлиники средства индивидуальной защиты закупают самостоятельно и формируют месячный запас. На областном аптечном складе размещается дополнительный резерв и при необходимости может быть распределен между медучреждениями.

На сегодняшний день на региональном складе находится более 110 тысяч респираторов, около 20 тысяч костюмов, более семи тысяч одноразовых халатов, 20 тысяч шапочек, почти 2,5 тысячи очков и 130 тысяч перчаток.

Облздрав ежедневно проверяет наличие всех видов средств индивидуальной защиты в медорганизациях, их расход, а также объем закупок по контрактам.