Подключение газа к дому: в Томске 154 семьи получили сертификаты на газификацию жилья

в Томске 154 семьи получили сертификаты на газификацию дома Фото: из открытых источников

В Томской области продолжается реализация адресной программы социальной поддержки населения по газификации. С начала 2020 года участникам программы выдано 154 сертификата на общую сумму 7 млн рублей, - сообщила в среду пресс-служба АТО.

Согласно сообщению, компенсация денежных средств зависит от дохода семьи и составляет 60, 30 или 15 тыс. рублей.

Максимальная компенсация на 60 тыс. рублей выплачивается семьям со среднедушевым доходам ниже одного прожиточного минимума. И без учета дохода — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и несовершеннолетним узникам концлагерей.

Сертификат на 30 тыс. рублей предоставляется семьям со среднедушевым доходом от одного до 1,5 прожиточного минимума, и на 15 тысяч рублей — от 1,5 до двух.

Получить сертификаты на газификацию можно в отделах МФЦ в Томске и районах области. Для оформления потребуется паспорт, справки о составе семьи, доходах всей семьи за последние три месяца, а также документы о праве собственности на дом, его пригодности для постоянного проживания и технической возможности газификации жилья.

Прием в отделах МФЦ ведется по предварительной записи. Записаться на прием можно в «Личном кабинете» на сайте, или с помощью мобильного приложения: МОИ ДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, доступного в App Store и Google Play, а также по телефонам (3822) 602-999, 602-955 и единому номеру регионального центра телефонного обслуживания 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный).