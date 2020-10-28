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«Томскводоканал»: Кировский район, Советский и Южные Ворота на сутки останутся без холодной воды

Холодное водоснабжение ограничат на 160 улицах
Анна Захарова
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Более 160 улиц Томска на сутки останутся без холодной воды на Южных воротах, в Кировском и Советском районах

Более 160 улиц Томска на сутки останутся без холодной воды на Южных воротах, в Кировском и Советском районах

Фото: из открытых источников

В Томске с 12 ночи 30 октября до 6 утра 31 октября отключат холодную воду в Кировском, Советском районе и в Южных Воротах. Это связано с ремонтом на водопроводных сетях, - сообщила в среду пресс-служба «Томскводоканала».

«В связи с проведением большого комплекса работ в рамках реконструкции Насосной станции третьего подъема №2 холодное водоснабжение будет ограничено с 00:00 30 октября до 06:00 31 октября», - «Томскводоканал».

Временные отключения затронут дома по улицам: 19-й Гвардейской Дивизии, Ул. 350-летия Томска, Ул. Елизаровых, Лыткина, Фрунзе, Киевской, Льва Толстого, Красноармейской, Карташова и других.

Всего под отключения попадают порядка 160 улиц в Кировском и Советском районах, а также в микрорайоне Южные Ворота. Все адреса доступны по ссылке.

«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей заранее запастись водой.