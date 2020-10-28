Губернатор: в 2021 году Томская область направит 6,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов

Власти рассчитывают на федеральную поддержку по важнейшим статьям бюджета. Фото: из открытых источников

В 2021 году значительная часть расходов региональной казны – 6,3 млрд рублей – будет направлена на реализацию национальных проектов. Об этом губернатор Сергей Жвачкин сообщил 27 октября на «нулевом» чтении проекта бюджета в Законодательной Думе Томской области.

Из этой суммы 3,5 млрд руб. составит финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Один миллиард будет направлен на проект «Демография»: предполагается завершить строительство двух корпусов Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов, построить два физкультурных комплекса в Колпашеве и Молчанове, а также восемь детских садов в Томске на 1 385 мест.

Финансирование нацпроекта «Образование» составит 900 млн руб. На эти средства будет построен губернаторский лицей в Северном Парке (Томский район), разработана проектная документация на новую школу по ул. Д. Бедного в Томске, пройдет капремонт в двух школах Шегарского и Томского районов.

На нацпроект «Здравоохранение» из областного бюджета будет направлено 600 млн руб. Так, предстоит завершить строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера; будут приобретены 10 мобильных медицинских комплексов для муниципалитетов.

Власти продолжат расселять аварийные дома по нацпроекту «Жилье и городская среда». По итогам 2020 года новоселами станут 820 жителей областного центра, Каргасокского и Томском районов, в 2021-м – еще 837 томичей. В рамках того же проекта будет выполнено комплексное благоустройство 82 общественных пространств в городах и районах.

– Национальные проекты – уникальный шанс улучшить жизнь в регионе не только собственными усилиями, но и с привлечением федеральных средств. Но условия выделения этих ассигнований достаточно жесткие. Поэтому их своевременное и максимально эффективное использование – главная задача, стоящая перед исполнительной властью региона, – подчеркнул губернатор.