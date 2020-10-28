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Погода в Томске и области 28 октября 2020: облачно, мокрый снег, дождь

Синоптики о том, какой будет среда
Анна Захарова
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Мокрый снег с дождем прогнозируют синоптики в среду в Томске и области.

Мокрый снег с дождем прогнозируют синоптики в среду в Томске и области.

Фото: из открытых источников

По сведениям регионального гидрометцентра, сегодня в областном центре сохранится облачная погода с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления.

Ветер северный 8-13 м/с, возможно усиление до 14-19 м/с, местами порывы 19-24 м/с. Температура ночью 0…+2°С гр. Температура днем +2…+4°С, к концу дня понижение температуры до -2°С. На дорогах местами сильная гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями, умеренные, местами сильные осадки преимущественно в виде дождя, в отдельных районах гололедные явления.

Ветер северный 8-13 м/с, возможно усиление до 14-19 м/с, местами порывы 19-24 м/с. Температура ночью -8…-13°С, по юго-востоку -3…+2°С. Температура днем -3…-8°С, местами +1…+6°С.