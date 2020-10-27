В Томской области для того, чтобы продлить выплаты семьям с детьми, в соцзащиту обращаться не нужно

Власть Томской области делает многое для малоимущих и многодетных семей региона Фото: из открытых источников

До 1 марта 2021 года будут продлены ранее назначенные социальные выплаты семьям с детьми, право на которые зависит от дохода и подтверждается ежегодно, проинформировал портал администрации Томской области.

Как сообщила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, если семье нужно подтверждать право на выплату с октября 2020 года по февраль 2021 года специально в соцзащиту обращаться не нужно, выплата будет продлена автоматически.

В беззаявительном порядке продлеваются: ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей, компенсация за детский сад и ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям.

Если выплата оформляется впервые, необходимо подать документы и заявление, предварительно записавшись на прием в центр социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.

Пособия и выплаты через органы социальной защиты населения Томской области получают более 45 тысяч семей с детьми.