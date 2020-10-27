Мэрия Томска намерена благоустроить общественное пространство на окраине города в поселке Светлом

Мэрия Томска занимается благоустройством окраин города Фото: из открытых источников

В 2021-м году администрация Томска в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроит общественное пространство в пос. Светлом, сообщает сайт мэрии города.

Сегодня уже разработан проект, предусматривающий ремонт пешеходных дорожек, озеленение, обустройство детской площадки с безопасным покрытием. За создание нового облика этой территории весной проголосовали 15 033 томича.

В проект также включено восстановление газонов и создание зоны тихого отдыха с садовыми диванами. Для детей и подростков здесь планируют установить игровые и спортивные элементы – качели, турники, карусели, тренажеры и пр.

Сегодня документация проходит проверку достоверности сметной стоимости, после этого сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства разместят аукционы по поиску подрядчиков.

В 2017 году в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в пос. Светлом была отремонтирована центральная площадь у местного дома культуры.

Кроме самой площади преобразились десять дворов прилегающих многоквартирных домов. Здесь заменили плиточное покрытие, установили освещение, МАФы, создали зоны для игр и отдыха, обновили мемориальный комплекс. Украшением общественного пространства стала елочная аллея.

С 2005 года пос. Светлый стал присоединенной территорией Томска. Живут в поселке 8 тыс. человек. Здесь есть своя больница, школа и детский сад.