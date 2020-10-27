Сегодня днем в Томске после пожара в квартире обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается

Несчастные случаи в квартирах Томска происходят с пугающей регулярностью
Фото: из открытых источников
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, сегодня днем во время пожара в квартире многоэтажного дома по улице Алтайской в Томске было обнаружено тело мужчины.
Сообщение о пожаре в девятиэтажном кирпичном жилом доме по Алтайской, 163а, поступило 27 октября в 13.42.
На момент прибытия первого подразделения из квартиры на восьмом этаже шел дым, пожарные эвакуировали с верхних этажей по лестничным маршам шесть человек.
В квартире пожарными было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.
В результате пожара в комнате обгорела мебель, закоптились стены. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Пожар ликвидирован в 14.16. В тушении были задействованы 11 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.