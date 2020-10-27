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Сегодня днем в Томске после пожара в квартире обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается

Выгорела одна комната на улице Алтайской
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Несчастные случаи в квартирах Томска происходят с пугающей регулярностью

Несчастные случаи в квартирах Томска происходят с пугающей регулярностью

Фото: из открытых источников

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, сегодня днем во время пожара в квартире многоэтажного дома по улице Алтайской в Томске было обнаружено тело мужчины.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном кирпичном жилом доме по Алтайской, 163а, поступило 27 октября в 13.42.

На момент прибытия первого подразделения из квартиры на восьмом этаже шел дым, пожарные эвакуировали с верхних этажей по лестничным маршам шесть человек.

В квартире пожарными было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

В результате пожара в комнате обгорела мебель, закоптились стены. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Пожар ликвидирован в 14.16. В тушении были задействованы 11 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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