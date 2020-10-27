Физики ТГУ придумали как защитить ледоколы

Новые сплавы можно использовать для упрочнения носовой части ледоколов и изготовления износостойкого режущего материала. Фото: из открытых источников

Сотрудники лаборатории СФТИ ТГУ нашли способ упрочнения сплавов, которые выдерживают действие критически низких температур, близких к -200°С. Новые сплавы можно использовать для упрочнения носовой части ледоколов и изготовления износостойкого режущего материала, - сообщила во вторник пресс-служба ТГУ.

Результаты исследований представили сотрудники лаборатории ТГУ – аспирантка ФФ Анна Выродова и магистрантка ФФ Анастасия Сараева на международной конференции и школе молодых ученых «Получение, структура и свойства высокоэнтропийных сплавов (ВЭС)» в Белгороде.

– Новые высокоэнтропийные сплавы обладают уникальными механическими свойствами: высокая прочность, хорошая пластичность при сохранении медленности разрушения. Такое свойство весьма необычно, поскольку у традиционных конструкционных сплавов повышение прочности сопровождается увеличением хрупкости материала, – рассказывает Анна Выродова.

Новые сплавы устойчивы к воздействию жидкой среды, они в 2,5 раза прочнее, чем другие и более износостойкие. Также этот материал можно использовать при крайне низких температурах, например, для изготовления запорной арматуры на нефтепроводах в Арктике.

Сейчас в лаборатории решается проблема повышения прочностных свойств высокоэнтропийных сплавов при высоких температурах. Это откроет потенциал для использования их в качестве монокристаллических лопаток для газовых турбин.