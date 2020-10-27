Вниманию томичей: Роспотребнадзор обязал россиян носить маски в местах массового пребывания

В Томской области требования по соблюдению масочного режима ужесточены с 9 октября. Фото: из открытых источников

Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Также служба запретила проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 06:00.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник. Постановление Роспотребнадзора о введении общероссийских ограничений вступает в силу с 28 октября 2020 года. «Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», – говорится в документе.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Роспотребнадзор, новые ограничительные меры вводятся из-за продолжающегося распространения коронавируса, а также сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Напомним: согласно распоряжению администрации Томской области с 9 октября на территории региона ужесточены требования по соблюдению масочного режима. С этого времени томские организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели обязаны требовать от граждан при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.