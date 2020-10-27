82 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В Томской области за время пандемии выздоровело 7830 человека Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 82 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 7830, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 190 новых случаев заболевания

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 69-ти человек, у 102-х признаки ОРВИ, у 19-ти – пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на текущий момент свободно 42,9% мест.

В обсерваторах под Томском находятся 78 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 190 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за все время умерли 116 человек.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.