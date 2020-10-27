Коронавирус в Томске: + 190 новых случаев заражения

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Сегодня, 27 октября, в Томской области выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 11569 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 16 550 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 320 пациентов скончались, 12 844 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 547 744 человек, 26 589 скончались, 1 158 940 человек выздоровели.