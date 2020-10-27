Техника для спасения жизней: в Томске появились новые автомобили «скорой помощи»

В Томской области появилось 10 новых машин "скорой помощи" Фото: из открытых источников

Парк скорой помощи районов Томской области пополнился десятью новыми автомобилями, оснащенными современным медицинским оборудованием: электрокардиографами, автоматическими дефибрилляторами, пульсоксиметрами, - сообщила во вторник пресс-служба администрации Томской области.

«Очередная партия автомобилей для «скорой помощи» приобретена за счет средств резервного фонда правительства, – говорит губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Также по словам губернатора, в этом году область получила 20 новых автомобилей «скорой помощи» и реанимобилей.

Федеральный центр в 2020 году вложил в обновление парка «скорой» более ста миллионов рублей.