Сурдопереводчики помогли более 700 людям с нарушением слуха в Томске

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В 2020 году в диспетчерскую службу сурдоперевода для людей глухих и слабослышащих поступило более 700 обращений, - сообщила во вторник пресс-служба администрации Томской области.

Всего в 2020 году сотрудники службы оказали 718 услуг по переводу на русский жестовый язык.

Диспетчеры помогают людям с нарушениями слуха передать сообщения лично и через средства связи. Они оказывают содействие при вызове служб экстренного реагирования, при обращении инвалидов по слуху в муниципальные и областные учреждения, консультируют и предоставляют справочную информацию об организациях Томской области.

Служба работает в Ресурсном центре инклюзивного профессионального образования Томского техникума социальных технологий.

Напомним, что инвалиды по слуху могут обратиться в Диспетчерскую службу по электронной почте: surdoperevod@list.ru, отправив sms-сообщение, текстовое сообщение, или сделав видеозвонок через программы: Skype, Viber, WatsApp. Skype: ds_surdoperevod. Телефоны: 8 952-154-64-44 и 8 952-154-84-44.

Диспетчерская служба для слабослышащих и глухих работает в регионе при финансовой поддержке подпрограммы «Доступная среда» с 2015 года.