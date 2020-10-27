Два торговых помещения в историческом здании Томска выставлены на продажу

Старинные томские здания по проспекту Ленина – весьма ценные объекты недвижимости. Фото: из открытых источников

Компания ДОМ.РФ выставила на торги два помещения, расположенные по проспекту Ленина, 107 и 109. Общая площадь лота составляет 344,4 квадратных метра.

Как сказано в описании на официальном сайте продавца, помещения располагаются на первых этажах нежилых зданий, на первой линии пр. Ленина. Окружение представлено коммерческой и жилой застройкой. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в 120 метрах. В помещения, которые в настоящее время используются в качестве торговых, имеется отдельный вход с улицы. Лоты обеспечены инженерными коммуникациями.

Аукцион пройдет 20 ноября 2020 года, подать заявку на участие можно до 16 ноября. Начальная цена лота составляет 23 млн 881 тыс. рублей.

По данным из открытых источников, здание по пр. Ленина, 107, известно как бывший доходный дом Фуксмана, ныне в нем располагается Научно-медицинская библиотека СибГМУ. В доме № 109 некогда находился «Сибирский торговый банк», сейчас его занимает Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова. Оба строения являются объектами культурного наследия регионального значения.

Поясним, что компания ДОМ.РФ в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями.