С 26 октября томские аптеки могут продавать лекарства, не дожидаясь «ответа» системы маркировки

Всплеску спроса на лекарства от простуды и ОРВИ способствует ситуация с коронавирусом.

С 26 октября аптеки могут продавать лекарства, подлежащие обязательной маркировке, не дожидаясь «ответа» системы маркировки. Эту информацию в понедельник подтвердила Елена Потягайлова, председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области.

Как сообщалось ранее, в октябре в регионе повысился спрос на противовирусные препараты и антибиотики из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Хотя на аптечных складах эти препараты имелись, аптеки не продавали их из-за отсутствия обязательной маркировки на упаковках. Напомним, в России обязательная система маркировки лекарств специальными метками введена с 1 июля 2020 года.

24 октября на официальном сайте Минпромторга РФ появилась информация о том, что в связи с повышенным спросом на ряд препаратов принято решение временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. «Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки», – отметил министр Денис Мантуров.

По словам Елены Потягайловой, сбои в системе маркировки начались еще летом, когда она стала обязательной для всех лекарств, но ажиотажа среди населения не было, поэтому лекарства не залеживались на складах. «Бывают ошибки со всех сторон – это неточность занесения информации дистрибьютором или оптовой организации, пробелы технического плана. Чем больше медикаментов продается, становится больше ошибок», – пояснила председатель комитета. Она добавила, что дефицит лекарств в аптеках Томска и области связан еще и с тем, что сейчас многие стараются запастись препаратами впрок, даже при отсутствии заболевания.