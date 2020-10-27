Туризм развиваем: 2 томских проекта вышли в финал Russian Event Awards 2020

Два томских проекта поборются за победу в финале IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Фото: Из открытых источников

Проекты Томской области вошли в финал IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Они представят регион на заключительном этапе премии в Екатеринбурге в декабре, сообщила пресс-служба администрации региона.

- В номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов в формате онлайн» в финал прошел региональный фестиваль ремесел и декоративно-прикладного искусства «Томский сувенир». В номинации «Лучший муниципальный ТИЦ - организатор турсобытий» - Туристский информационный центр Томска, - отметили специалисты.

Они уточнили: всего в 2020 году на соискание IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта - из Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов.