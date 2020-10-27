Скрыться не успел: в Томской области очевидцы задержали виновника ДТП

Виновник ДТП на загородной трассе не смог скрыться с места происшествия: очевидцы не позволили. Фото пресс-службы УГИБДД по Томской области.

Как сообщила пресс-служба регионального ГИБДД, инцидент произошел в минувшие выходные. В дежурную часть поступило несколько сообщений очевидцев по поводу странной манеры вождения водителя автомобиля Toyota Avensis, движущегося по автодороге Томск-Каргала-Колпашево. Со слов звонивших, машина двигалось на большой скорости и совершала опасные маневры.

- Для проверки поступившей информации на указанный участок незамедлительно выехал экипаж дорожно-патрульной службы. Автомобиль был обнаружен инспекторами на 13 километре трассы. К этому времени иномарка находилась на обочине, а вокруг неё стояли несколько человек, - отметили инспекторы. - На месте было установлено, что до приезда сотрудников ГИБДД автомобиль Toyota Avensis совершил ДТП, в результате которого причинен материальный ущерб другому транспортному средству. После этого водитель легковушки попытался скрыться, но сделать это ему не позволили проезжавшие мимо водители и пассажиры.

В управлении уточнили, что горе-водителем оказался 43-летний житель Томска. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также по ч.1 ст.12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части).