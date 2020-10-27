Райффайзенбанк расширяет брокерское обслуживание для физических лиц

Предоставлено Райффайзенбанком.

Райффайзенбанк расширяет перечень брокерских услуг для розничных инвесторов. Открыть счет и торговать ценными бумагами на Московской бирже теперь можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Весь процесс полностью цифровой и не требует визита в отделение даже для новых клиентов банка.

Открыть брокерский счет можно, нажав кнопку «Новый продукт» в Райффайзен-Онлайн. Далее нужно выбрать вкладку «Открыть брокерский счет» и определить подходящий тариф – «Активный» или «Инвестиционный». Сравнить их можно с помощью специальной кнопки, которая покажет разницу между двумя режимами.

мобильное приложение Райффайзен-Онлайн

Новые клиенты тоже могут открыть брокерский счет без визита в отделение банка. Для получения доступа к Райффайзен-Онлайн клиент получит кешбэк-карту с бесплатным обслуживанием – ее и все необходимые документы привезет курьер.

– Частные инвестиции стали очень популярными в России. Это способ разместить свободные средства с доходностью выше, чем по традиционным банковским продуктам. Однако инвестирование требует дополнительных знаний и ответственного отношения к финансовым инструментам, – отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка. – Мы предлагаем клиентам два тарифа для брокерского счета в зависимости от того, как много времени они готовы уделять работе с активами. В Райффайзен-Онлайн можно легко торговать ценными бумагами, видеть движения по брокерскому счету, пополнять его или выводить деньги без комиссии.

мобильное приложение Райффайзен-Онлайн

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