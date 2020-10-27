К зиме готовы: пассажирский транспорт в Томске проходит техосмотр

Частные автотранспортные предприятия также приводят технику в порядок перед зимой. Фото: Из открытых источников

Чтобы зимой трамваи и троллейбусы работали бесперебойно и были комфортны для пассажиров, в трамвайно-троллейбусном управлении сейчас проводят полугодовой технический осмотр подвижного состава, сообщили в мэрии.

Как уточняют специалисты, особое внимание уделяется замеру сопротивления изоляции, состоянию защитных чехлов, отоплению кабин водителей и пассажирских салонов, плотности закрывания окон и дверей, состоянию пневматического оборудования, переводу аккумуляторных батарей на зимнюю плотность. Приобретено 12 новых электрообогревателей, которые будут прогревать воздух в салонах троллейбусов.

Как отметил заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев, на предприятии проводятся инструктажи с водителями и кондукторами по вопросам безопасности пассажироперевозок в осенне-зимний период 2020-21. Сотрудникам напоминают о соблюдении правил дорожного движения в части скоростного режима, проезда светофоров, пешеходных переходов, остановок для посадки и высадки томичей, а также о необходимости придерживаться графиков движения.

Соответствующую подготовку к зиме ведут и перевозчики, работающие на автобусных маршрутах, добавил вице-мэр. В Томске зарегистрировано 19 пассажирских автотранспортных предприятий, эксплуатирующих 582 автобуса, которые курсируют на территории города и в пригороде.