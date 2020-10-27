Погода в Томске и области 27 октября 2020: снег, ветер, потепление

Мокрый снег с дождем прогнозируют синоптики во вторник в Томске и области. Фото: Из открытых источников

По сведениям регионального гидрометцентра, сегодня в областном центре сохранится облачная погода с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура +5, +7.

На территории региона также будет облачно с прояснениями, умеренные, местами сильные осадки преимущественно в виде дождя, в отдельных районах гололедные явления.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура +2, +7, местами до -3°С. На дорогах местами сильная гололедица.