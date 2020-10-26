До конца текущего года в частных дошкольных учреждениях Томска власть намерена создать 565 новых мест

В этом году в Томске появятся новые места для ребят в частных детских садах Фото: из открытых источников

Вопросы развития негосударственного сектора дошкольного образования, создания спортивной инфраструктуры и работы общественного транспорта сегодня обсуждались в ходе аппаратного совещания, которое провел мэр Томска. Совещание прошло в формате видеоселектора, сообщает сайт администрации областного центра.

Заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко сообщил о ходе работы по созданию дополнительных мест в негосударственных дошкольных учреждениях. С начала года в Томске в частных детских садах создано 144 новых места. В ближайшее время муниципалитет ожидает открытие еще 106. А в целом до конца года в частных детских садах Томска планируется открыть 565 новых мест.

Предприниматели, которые участвуют в этой работе, смогут получить субсидию, покрывающую часть затрат. А родители дошколят, посещающих частные детсады – оформить компенсацию части родительской платы.

Также, по словам Константина Чубенко, к 15 ноября завершатся все работы по вводу в эксплуатацию первого физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), который создается у школы № 40.

На реализацию этого проекта Томск получил 25 млн. из федерального бюджета в рамках проекта «Детский спорт». Помимо этого из городского бюджета выделялось софинансирование в размере 2,8 млн. рублей, которое направлено на подготовительные работы по выравниванию и асфальтированию площадки.

Подрядной организацией была оборудована хоккейная площадка, которая в летнее время может использоваться в качестве футбольного поля, уложен газон с искусственным покрытием и установлены трибуны на 100 мест. Также здесь оборудованы беговые дорожки с травмобезопасным покрытием и будут установлены 10 уличных тренажеров, пригодных для круглогодичного использования. Все необходимое оборудование уже пришло, и подрядчик завершит монтаж в ближайшее время. Технадзор на объекте обеспечивает департамент капитального строительства.