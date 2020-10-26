«Летающий мяч»: волейболисты из Томска заняли первое место во Всероссийском турнире

Томские юноши выиграли Всероссийский турнир по волейболу Фото: из открытых источников

С 17 по 25 октября в Воронеже состоялся финал Всероссийских соревнований по волейболу среди команд юношей «Летающий мяч». В турнире приняли участие сильнейшие команды страны. Спортивную честь Томска отстояла команда муниципальной ДЮСШ № 2 под руководством тренера Л. Куприяновой, сообщает сайт мэрии областного центра.

В упорной борьбе томские спортсмены одержали победу над хозяевами турнира – Воронежской командой.

Напомним, в прошлом году команда волейболистов 2006 г.р. стала победителем конкурса «Спортивная гордость Томска 2019» в номинации «Лучшая спортивная команда среди игровых видов спорта».

В состав команды входят: Евгений Емельянов, Даниил Донсков, Ростислав Веселов, Владислав Черданцев, Родион Кубакин, Максим Новиков, Владислав Степанов, Максим Матвеев, Егор Гладутис, Григорий Губин, Дмитрий Лаврентьев.