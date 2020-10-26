Президент наградил районного прокурора из Томской области, который спас людей во время пожара

Герои среди нас - прокурор не прошел мимо и спас женщин из огня Фото: из открытых источников

За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, президент России Владимир Путин наградил прокурора Шегарского района Андрея Белозерова медалью «За спасение погибавших», сообщают официальные сайты Томской области.

Пожар случился в июне в поселке Победа. Ночью Андрей Белозеров услышал крики людей на улице – соседи заметили клубы дыма из дома неподалеку. Машинально набрав номер спасателей, прокурор сообщил им адрес и сам ринулся к месту пожара.

Попасть в дом через дверь, где находились две пожилые женщины, было уже невозможно. Андрей Белозеров забрался внутрь через разбитое окно и поочередно вытащил на воздух 69-летнюю хозяйку дома, а затем ее мать – 96-летнюю труженицу тыла.

Параллельно к месту ЧП съезжались экстренные службы, следователи и пожарные. Однако в один момент в горящем доме раздался хлопок, и огонь перекинулся на соседние постройки. Здесь Андрей Белозеров с очевидцами обнаружили еще одну 85-летнюю местную жительницу, которой также помогли выйти наружу.

Серьезная медпомощь никому не потребовалось – все обошлось испугом погорельцев и царапинами на руках Андрея Белозерова. О его героическом поступке в благодарственном письме спасателям рассказали соседи.

Позже вместе с коллегами из областного управления Андрей Белозеров оказал содействие в решении жилищного вопроса для потерпевшей семьи.

В сводке МЧС сообщение о возгорании в бревенчатом доме в Победе зарегистрировано 18 июня в 0.06. Через шесть минут первые пожарные расчеты уже были на месте, однако к этому моменту огнем оказались охвачены два дома с надворными постройками. Ликвидировать открытое горение четырем бригадам пожарных удалось за час. Полностью потушить и пролить тлеющие конструкции – за шесть часов. Общая площадь пожара составила 310 кв. м.