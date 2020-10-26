Виртуальный мир: в Томске уже оцифровано почти 80 процентов городского библиотечного фонда

Жизнь современного человека немыслима без компьютеров, Интернета и социальных сетей Фото: из открытых источников

Муниципальная библиотечная система Томска активно внедряет IT-технологии и создает собственные электронные продукты, а также предоставляет читателям дистанционный доступ к документам. На сегодняшний день оцифровано 76% материалов, хранящихся в фондах МИБС, сообщает сайт мэрии областного центра.

Эта работа в Томске началась около 10 лет назад, но существенно активизировалась в рамках исполнения задач нацпроекта «Культура», который предусматривает создание на базе учреждений библиотек нового поколения, с доступом к фонду библиотеки, различным электронным и цифровым ресурсам.

К 2024 году 100% фонда муниципальных библиотек будет переведено в цифровой формат. При этом проводится и профессиональная переподготовка и повышение квалификации персонала учреждений МИБС.

Более 150 тысяч документов сегодня уже доступно пользователям в электронном виде томских библиотек. Фонд постоянно обновляется: в библиотеки ежегодно поступает 19 тысяч новых документов в традиционном формате.

Томичи также могут использовать доступ к базе данных «ЛитРес: мобильная библиотека», доступ к электронным коллекциям «ЛитРес: Школа», «Библиошкола», «Библиотека Non-fiction» и арт-порталу «Мировая художественная культура», бесплатный доступ к архивам 45-ти периодических изданий из баз данных EastView и eLibrary (на 13 из них оформлена подписка), к 28 электронным журналам издательского дома «Гребенников» (предоставляет ТОУНБ им. А.С. Пушкина), к новостной базе данных «Polpred.com. Обзор СМИ» и к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

На сайте МИБС работает система «Библиопоиск», предназначенная для поиска документов на таких ресурсах как НЭБ, ЛитРес, eLibrary, East View, Grebennikon, Polpred через «единое окно доступа».

Современные пользователи все больше отдают предпочтение удаленному доступу к информации.

Передовым проектом в цифровизации МИБС стало переоборудование библиотеки «Компьютерный мир» (ул. Красноармейская, 135) на средства гранта национального проекта «Культура». После трансформации библиотека представляет из себя информационный центр, оснащенный по последнему слову техники. По этому образцу в дальнейшем планируется переоборудовать и остальные муниципальные библиотеки Томска.