Коронавирус в Томске: + 184 новых случая заражения

Кажется, заболеваемость коронавирусом в Томской области вышла на "плато" Фото: из открытых источников

Сегодня, 26 октября, в Томской области выявлено 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 11 379 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 17 347 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 219 пациентов скончались, 7 574 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 531 224 человека, 26 269 скончались, 1 146 096 выздоровели.