Томские школьники создадут макет космического аппарата за 6 месяцев

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Во вторник, 27 октября, в 11:30 по Москве в «Кванториуме» в Томске по адресу пр. Ленина, 26 пройдет «Космический урок». Его участниками станут ученики 8–11-х классов из Томска, Омска и Королева, а также воспитанники программы «Космоквантум» детских технопарков «Кванториум».

В рамках «Космических уроков» школьники присоединяться к реальному научно-техническому проекту РКК «Энергия» «Рой малых космических аппаратов». Ученики за шесть месяцев создадут макет малого космического аппарата.

Планируется, что на втором и третьем этапе обучения школьники смогут спроектировать спутник, изготовят его элементы и защитят свои проекты перед экспертами.

Так ребята станут участниками рабочих групп на всех этапах космического эксперимента «Рой МКА» на Международной космической станции. Лучшие смогут съездить в Звездный городок, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Центр управления полетами.

Прямую трансляцию «Космического урока» можно будет посмотреть на сайте tvtomsk.ru, YouTube-канале ГТРК «Томск» и в официальных группах во «ВКонтакте» и Facebook.

Напомним, что образовательный проект «Космический урок» реализуется в Томске с 2017 года. «Космический урок» – это новый формат движения «Уроки из космоса». В съемках телепрограммы участвуют школьники, ведут уроки космонавты с борта МКС.

Организаторы проекта «Роскосмос» и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» совместно с ТПУ, ТГПУ и ГТРК «Томск».