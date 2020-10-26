Томичка перевела мошенникам более шести миллионов рублей

Мошенничество по телефону - один из самых распространенных способов хищения средств Фото: из открытых источников

В понедельник, 26 октября, в дежурную часть УМВД России по Томской области обратилась жительница Томска. Она рассказала, что стала жертвой телефонного мошенничества и перевела злоумышленникам 6 500 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД.

По предварительным данным, на сотовый телефон потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Сообщив о подозрительных операциях по счетам, они попросили жительницу помочь им в поиске мошенников, убедили ее снять все денежные средства и перевести их на безопасный счёт. Поверив злоумышленникам, потерпевшая перевела на указанные ими счета 6 500 000 рублей.

По факту следственным подразделением ОМВД России Томска возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

УМВД России по Томской области напоминает, что мошенничество по телефону, и убеждение перевести деньги на другой счет – один из самых распространенных способов хищения средств. Будьте бдительны.