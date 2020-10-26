Томскэнергосбыт: жители области задолжали за электричество больше 390 млн рублей

Энергетики рекомендуют томичам не накапливать долги во избежание отключений. Фото: из открытых источников

По итогам 9 месяцев 2020 года задолженность бытовых потребителей Томска и области перед АО «Томскэнергосбыт» достигла 391 млн рублей. Как сообщает пресс-служба компании, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го общая сумма выросла на 57 млн руб.

Предприятия и организации задолжали за потребленную электроэнергию суммарно 555,9 млн руб. В том числе 107,2 млн руб. – это задолженность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, которые с начала года ухудшили платежную дисциплину. Низкий уровень оплаты демонстрируют и другие предприятия ЖКХ (водоканалы, котельные).

– В работу с неплательщиками внесли свои коррективы меры, принятые органами власти по поддержке населения и бизнеса. При этом в отношении злостных должников у гарантирующего поставщика есть право обратиться в суд, а затем к судебным приставам, – говорится в сообщении.

По итогам 9 месяцев «Томскэнергосбыт» подал 5 780 исковых заявлений и судебных приказов на взыскание задолженности с абонентов – физических лиц; в сравнении с тем же периодом прошлого года их стало больше на 18%.

На принудительное взыскание в Управление ФССП России по Томской области предъявлено 5 430 исполнительных документов (на 42% больше прошлогоднего). С января оформлено 59 актов описи и ареста имущества у должников; для 1 074 неплательщиков вынесены постановления о запрете регистрации транспортных средств; к 726 должникам применен запрет на регистрационные действия с недвижимостью; вынесено 323 постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ.

В отношении клиентов – юридических лиц в судебные инстанции подано 688 исковых заявлений, в региональное Управление ФССП передано 410 материалов на взыскание задолженности.

Гендиректор АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин порекомендовал абонентам не накапливать долги и стараться своевременно оплачивать квитанции. Томичам, оказавшимся в трудном финансовом положении, следует обращаться в компанию за рассрочкой платежа.