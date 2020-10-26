Иномарка сгорела в томском автосервисе

У иномарки 2000 года выпуска выгорел моторный отсек и салон при пожаре в автосервисе. Фото: Из открытых источников

Вчера вечером в одном из томских автосервисов произошел пожар. В результате происшествия выгорели моторный отсек и салон Land Rover, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

- Сигнал о возгорании на Сибирской, 96а поступил на пульт дежурного 25 октября в 20:59. На тот момент в здании автосервиса находились три автомобиля. Ликвидировать огонь удалось в 21:15. В результате выгорели моторный отсек и салон автомобиля Land Rover 2000 года выпуска, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что к пожаротушению привлекались 2 единицы техники и 9 человек. Причина возгорания сейчас устанавливается.