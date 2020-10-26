Обманули, избили, ограбили: две пьяные томички силой заставили третью взять кредит и потратили его на себя

Двум томичкам - разбойницам за их деяние "светит" до 10 лет тюрьмы. Фото: Из открытых источников

Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении двух жительниц областного центра, 23 и 27 лет, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

- Установлено, что в феврале этого года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под вымышленным предлогом пригласили к себе свою знакомую. Избивая ее, они требовали составить расписку о якобы имеющемся перед ними долге в размере 75 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Затем обвиняемые нашли в записной книжке пострадавшей пароль от мобильного приложения банка и оформили на нее кредит на сумму 70 тыс. рублей. Вынудив потерпевшую назвать им код банковской карты, злоумышленницы сняли эти деньги в банкомате и распорядились ими по своему усмотрению. В результате избиения потерпевшей причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд. Максимальное наказание по вышеназванной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.