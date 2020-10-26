Темпы индивидуального жилищного строительства в Томской области выросли на 39%

В 2020 году Томский район уверенно лидирует по объемам ввода жилой площади. Фото: из открытых источников

Как сообщает Томскстат, за 9 месяцев 2020 года в регионе наблюдался рост объема строительных работ. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами строительных организаций за январь-сентябрь 2020 года, составил 48,2 млрд рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,1%.

Наиболее активно велось жилищное строительство. В Томской области за 9 месяцев введено 243,9 тыс. кв. метров жилья – это на 12,7% больше, чем за тот же период 2019 года

Предприятиями построено 97,5 тыс. кв. м жилья: по сравнению с январем-сентябрем 2019-го в этом сегменте ввод жилплощади уменьшился на 12,4%. Более половины введенного в области жилья (60%) приходится на долю индивидуального жилищного строительства. По данным Томскстата, населением за 9 месяцев возведено 146,5 тыс. кв. м жилья, или на 39,2% больше, чем годом ранее.

Ввод жилья в городах и поселках городского типа в январе-сентябре составил 86,5 тыс. кв. метров. Наибольший объем жилищного строительства традиционно приходится на Томск. В областном центре введено 74,2 тыс. кв. м жилья, однако по сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 11,5%.

В сельской местности введено 157,4 тыс. кв. м жилплощади, или 64,5% от общего ввода по региону. В лидерах вновь Томский район, где построено 124,9 тыс. кв. м жилья – в 1,6 раза больше по сравнению с прошлым годом.