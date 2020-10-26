«Умные» светильники на Усова зажгутся для томичей на этой неделе

Такие светильники появятся в Томске на участке ул. Белинского и Вершинина совсем скоро. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации.

Технология современного светодиодного городского освещения с системой управления и регулировкой яркости света устанавливается в пешеходной зоне вдоль улицы Усова, на участке от ул. Белинского до Вершинина, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили: для удобства томичей смонтировано 115 светильников, из которых 36 - «умные». Планируется, что они начнут работать к концу октября. Осветительные приборы оборудованы дополнительным модулем управления EasyAir, который позволяет контролировать включение и выключение света в соответствии с заданным расписанием. Более того, система может автоматически определять закат и восход солнца в течение года.

- В этом году администрация Томска продолжила работу в рамках проекта «Умный город» по цифровизации городского хозяйства, его мероприятия затрагивают разные сферы - от работы общественного транспорта до развития инженерной инфраструктуры и благоустройства общественных пространств, - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Специалисты напомнили: в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на ул. Усова продолжается благоустройство пешеходного общественного пространства. В прошедшем году новый облик получила территория на пересечении с ул. Белинского, сейчас подрядчики работают у МКЦ ТПУ. Здесь обустроен пешеходный сквер, доступный для маломобильных горожан. Строительные бригады частично заменили тротуарную плитку, благоустроили асфальтобетонную велодорожку, сегодня специалисты продолжают высаживать деревья и декоративные кустарники. Дополнительно в этой части Кировского района высажено 705 саженцев курильского чая и 60 молодых тополей.