Если яблоки с гнильцой: Роспотребнадзор расскажет томичам, как написать жалобу на качество фруктов и овощей

"Горячая линия" ждет звонков с вопросами томичей с сегодняшнего дня. Фото: Из открытых источников

С 26 октября по 9 ноября 2020 года управление Роспотребнадзора по Томской области проводит «горячую линию» по вопросам качества, безопасности и срокам годности плодоовощной продукции.

- Специалисты разъяснят томичам правила покупки и продажи овощей и фруктов, расскажут об условиях хранения и сроках годности, нормативных требованиях, предъявляемых к качеству и безопасности пищевой продукции, а также о правилах написания и подачи обращений, дадут рекомендации по правильному питанию, - сообщили в ведомстве.

Управлением Роспотребнадзора в III квартале 2020 года было проведено 38 проверок, в том числе 2 плановых. Для исследования на санитарно-химические показатели было отобрано 27 проб. Из них одна не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию нитратов. Нарушений по содержанию пестицидов не обнаружено. Забраковано 7 партий плодоовощной продукции (или 69 кг).

В Роспотребнадзоре уточнили, что по результатам проверок за нарушение требований законодательства возбуждено 6 дел об административных правонарушениях на сумму 60 000 рублей. По факту нарушения порядка маркировки и нанесения информации при производстве кулинарной продукции из овощей, материалы административного дела рассмотрены мировым судом Томска. Письменных заявлений и обращений по поводу качества плодоовощной продукции в управление в III квартале не поступало.

В ведомстве добавили, что интересующие томичей вопросы можно задать по телефонам «горячей линии»: 8 (3822) 55–01-53, 55-01-56, 60-98-68, в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Перерыв с 13.00 до 13.45.