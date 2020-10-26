Погода в Томске и области 26 октября 2020: мокрый снег, ветер, небольшое потепление

Снег с дождем и до +4 пообещали нам сегодня в Томском гидрометцентре. Фото: Из открытых источников

По сообщению регионального гидрометцентра, в областном центре сегодня будет облачно с прояснениями, днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром местами гололедные явления, туман. Ветер юго-восточный 4-9м/с, порывы 15-19м/с. Температура днем +2, +4. На дорогах местами гололедица.

По области также ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки, днем в виде мокрого снега и дождя; в отдельных районах утром гололедные явления, отложения мокрого снега, туман. Ветер юго-восточный 4-9м/с, порывы 15-19м/с. Температура днем от +1 до +6°С. На дорогах местами сильная гололедица.