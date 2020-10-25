Коронавирус унес жизнь еще 1 жителя Томской области

Смерть продолжает собирать свою жатву больных COVID-19 Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 октября, стало известно о смерти еще 1 жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 112 человек.

– Установлена смерть от коронавирусной инфекции пациента из группы риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Умерший страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, бронхиальной астмой, также на фоне болезни у него развилась дыхательная недостаточность, респираторный и дистресс-синдром, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 11 195 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 669.