Коронавирус в Томске: + 187 новых случаев заражения

Число заболевших "короной" в Томской области остается на высоком уровне Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 октября, в Томской области выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 11 195 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 16 710 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 229 пациентов скончались, 7 704 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 513 877 человек, 26 050 скончались, 1 138 522 выздоровели.